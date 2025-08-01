أندية أوروبية كبيرة تدفع أموالا طائلة لاستعادة لاعبيها السابقين.. ريال مدريد وبرشلونة على رأس القائمة.. وكارفاخال وفابريجاس ورودري الأبرز

قامت أندية أوروبية كبيرة، بدفع مبالغ طائلة لإعادة التعاقد مع بعض مواهبها مرة أخرى، أبرزهم العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، حيث ظهرت الحاجة لاسترجاعهم بعد التألق مع أنديتهم الجديدة.

ريال مدريد وقائده الحالي داني كارفاخال

تكون المدافع الإسباني داني كارفاخال في أكاديمية ريال مدريد (لا فابريكا) لنحو 7 سنوات متواصلة، لكنه أخفق في نيل مقعد في الفريق الأول، ليرحل إلى باير ليفركوزن صيف 2012 مقابل 5 ملايين يورو.

النادي الملكي وجد نفسه مجبرا على استرجاع كارفاخال بعد أقل من عام، حيث بزع نجمه بشدة في البوندسليجا مع باير ليفركوزن وأظهر مردودا فائقا، ليدفع ريال مدريد 7 ملايين يورو لإعادته في ميركاتو صيف 2013.

ومع عودته إلى "سانتياجو برنابيو" أرسى كارفاخال قدميه بقوة ليصبح الظهير الأيمن الأساسي في ريال مدريد على مدار العقد الماضي بأكمله، ويفوز بعشرات الألقاب المحلية والقارية والمحلية، كما أصبح هو قائد الفريق في الوقت الحالي.

برشلونة مع فابريجاس وبيكيه وألبا

أما برشلونة، يشتهر بتخريج أفضل المواهب بفضل أكاديمية (لا ماسيا) الرائدة عالميا، والتي أنتجت أساطير بحجم ميسي وتشافي وإنييستا، وحاليًا لامين يامال وجافي وفيرمين لوبيز وغيرهم.

ودفع برشلونة مبالغ كبرى لاستعادة بعض نجومه، أبرزهم لاعب الوسط الأيقوني سيسك فابريجاس الذي تلقى تكوينه في (لا ماسيا) لمدة 6 سنوات متواصلة، قبل أن يرحل إلى أرسنال صيف 2004.

وظل فابريجاس مع فريق أرسنال 11 عاما متتاليا ليصبح أحد رموز خط الوسط في البريميرليج بنسق متزن وثابت، وفي عام 2011 قرر النادي الكتالوني استعادة لاعبه ودفع 34 مليون يورو في صفقة كبرى آنذاك.

الأمر نفسه تكرر مع الثنائي جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، حيث اضطر برشلونة في صيف عام 2008 إلى دفع 5 ملايين يورو لاسترجاع بيكيه من مانشستر يونايتد، و14 مليون يورو لاستعادة ألبا من فالنسيا في 2012.

مانشستر يونايتد والفرنسي بول بوجبا

كان الدولي الفرنسي بول بوجبا أحد أفضل مواهب أكاديمية مانشستر يونايتد على الإطلاق، ومع ذلك لم يحظى بالفرص الكافية مع المدرب السير أليكس فيرجسون، ليرحل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة مجانية صيف 2012.

في إيطاليا، تفجرت طاقات بوجبا ليصبح ضمن صفوة لاعبي الوسط في أوروبا، ويقرر مانشستر يونايتد تحت ضغط جماهيري إبرام صفقة قياسية بدفع 105 ملايين يورو لاستعادته من يوفنتوس، فيما عرف بصفقة القرن حينها.

بايرن ميونخ والمدافع الدولي الألماني ماتس هوملز

من المثير معرفة أن المدافع الدولي الألماني ماتس هوملز، المعتزل في أبريل 2025، هو أحد أبناء أكاديمية بايرن ميونخ في الأساس، فقد ترعرع ولعب للفئات العمرية المختلفة للنادي البافاري 7 أعوام متواصلة بين 2003 و2009.

ولكن صيت هوملز عرفته جماهير كرة القدم خلال فترته الذهبية مع نادي بوروسيا دورتموند، ومع تألقه المستمر في ملاعب البوندسليجا، وقرر بايرن ميونخ دفع 35 مليون يورو في صيف 2016 لاستعادته من بوروسيا دورتموند.

أتلتيكو مدريد مع رودري وموراتا

لم يكن نادي أتلتيكو مدريد أفضل حالا من ريال مدريد وبرشلونة في هذا الصدد، حيث تعين عليه دفع مبالغ كبرى لإعادة التعاقد مع بعض لاعبيه مجددا، أبرزهم رودري الفائز بالكرة الذهبية 2024 وألفارو موراتا.

انضم رودري إلى أكاديمية أتلتيكو مدريد عام 2007 واستمر معه إلى 2013 عندما رحل إلى فياريال في صفقة مجانية، ومع تألق اللاعب مع الغواصات الصفراء، اضطر الروخي بلانكوس إلى استرجاعه صيف 2018 مقابل 20 مليون يورو.

نفس الأمر تكرر مع ألفارو موراتا الذي يعد أحد أبناء أكاديمية أتلتيكو مدريد التاريخيين، حيث تنقل اللاعب بين عدة أندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي، ليقرر أتلتيكو مدريد ضمه في صيف 2020 مقابل 30 مليون يورو.

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