الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يكرم ذوي الهمم والمعلمات بمدرسة تحفيظ القرآن بالصلعا

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يكرم ذوي الهمم والمعلمات بمدرسة تحفيظ

 كرم الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج عددًا من النماذج المتميزة بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بقرية الصلعا التابعة لمركز سوهاج  وذلك في إطار دعم الدولة لأصحاب الهمم وتقدير الجهود التربوية في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.

 

3 رحلات عمرة ومصحفًا ناطقًا.. نائب محافظ سوهاج يُكرّم نماذج مُشرفة من ذوي الهمم والمعلمات بمدرسة تحفيظ القرآن بالصلعا

 وخلال الزيارة، أهدى نائب المحافظ مصحفًا ناطقًا للطالبة رحمة وائل، من ذوي الهمم "المكفوفين"، تشجيعًا لها على مواصلة حفظ القرآن الكريم، كما أعلن عن منح والدتها رحلة عمرة، تقديرًا لدورها في رعاية ابنتيها "رحمة" و"دعاء" وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة داعمة لهما للاستمرار في التعليم وحفظ كتاب الله.

 كما قرر عبد الهادي إهداء رحلتي عمرة لمعلمتين من فريق عمل المدرسة، عرفانًا بعطائهن وجهودهن الملموسة في تحفيظ الطالبات وتقديم نموذج تربوي متميز داخل المدرسة.

 

وأكد نائب المحافظ، أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم ودعم النماذج الإيجابية في المجتمع، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به الأمهات والمعلمات في دعم مسيرة حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الأخلاقية لدى النشء.

 ولاقت اللفتة التكريمية تفاعلًا كبيرًا من أولياء الأمور والمعلمين، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس الطالبات وأسرهن، ورسّخت لقيم التقدير المجتمعي والإنساني في الميدان التربوي والديني.

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