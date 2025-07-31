الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس بـ نقل بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بـ محافظة المنيا.

تلقى مركز العمليات الأمنية بلاغًا حول وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وفرق الأمان إلى موقع الحادث.

أسفر التصادم عن وفاة محمد محمود عبد الرحمن، البالغ من العمر 35 عامًا، بينما أصيب خمسة أشخاص آخرين، جميعهم من السودان، وهم:
الصادق محمد الأمين (59 عامًا)، وبلقيس عبد الرحيم الحسين (52 عامًا)، القاسم محمد القاسم، (22 عامًا)، عبدالله سمير عبدالله (25 عامًا)، هشام عامر عيد (36 عامًا). 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثة المتوفى في المشرحة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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