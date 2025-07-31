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بسبب دعوى خلع..

التحقيق مع المتهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة بالإسكندرية

التحقيق مع المتهم
التحقيق مع المتهم بالاعتداء على زوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط رجل قام بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة الدخيلة، ما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات، وذلك على خلفية خلافات أسرية متفاقمة بين الطرفين بسبب دعوى خلع أقامتها الزوجة ضده.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الواقعة وقعت أثناء تواجد الزوجين داخل فناء المحكمة، حيث نشب بينهما خلاف حاد تطور إلى قيام الزوج باستلال سلاح أبيض والتعدي على زوجته بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، تدخل رجال الأمن المكلفون بتأمين المحكمة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف وضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

 

وتم نقل الزوجة المصابة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة التي باشرت الاستماع لأقواله والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة التحقيقات في الواقعة التي أثارت حالة من الذهول داخل المحكمة، وسط مطالب بتشديد إجراءات التفتيش ومنع دخول أي أدوات حادة إلى المنشآت القضائية حفاظًا على سلامة المتقاضين والعاملين.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم، ووجهت له تهمة الشروع فى القتل وحيازة سلاح أبيض.

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