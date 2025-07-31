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رياضة

آخر تطورات حالة كارليس بيريز بعد تعرضه لعضة كلب

كارليس بيريز،فيتو
كارليس بيريز،فيتو

تعرض الإسباني كارليس بيريز لاعب برشلونة وروما السابق، والمعار حاليًا من سيلتا فيجو إلى نادي أريس سالونيكا اليوناني، لإصابة بالغة نتيجة عضة كلب خلال تواجده في اليونان.

وفقًا لما نشرته صحيفة "جازيتا جران" اليونانية، أن كارليس بيريز خرج للتنزه رفقة كلبه في أحد شوارع اليونان، قبل أن يتعرض لهجوم مفاجئ من كلب آخر.

وخلال محاولته التدخل لفض الاشتباك بين الكلبين، تعرض اللاعب لعضة قوية وخطيرة في أعضائه التناسلية، استدعت تدخل طب بشكل عاجل.


وأكد نادي أريس سالونيكا اليوناني أن كارليس بيريز نقل مباشرة إلى عيادة خاصة بعد الحادثة، حيث خضع لعملية خياطة جراحية عاجلة شملت 7 غرز، كما تم وضعه تحت المراقبة الطبية الدقيقة نظرًا لحساسية الإصابة وخطورتها.


ويعد كارليس بيريز واحدًا من أبرز خريجي أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة، وقد ظهر مع الفريق الأول لبرشلونة لأول مرة خلال موسم 2018-2019.

وخاض اللاعب مع البلوجرانا 13 مباراة رسمية، نجح خلالها في تسجيل هدفين، من بينهما هدف لافت في شباك إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي عام 2020، انتقل بيريز إلى صفوف نادي روما الإيطالي، حيث أمضى ثلاثة مواسم، شارك خلالها في 75 مباراة، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، قبل أن يعود إلى إسبانيا عبر بوابة سيلتا فيجو، الذي أعاره مؤخرًا إلى أريس سالونيكا في العاشر من يوليو الجاري، أي قبل الحادثة بثلاثة أسابيع فقط.

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كارليس بيريز أكاديمية لاماسيا نادي روما برشلونة

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