خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا دون إصابات

شهدت محطة سكة حديد المنيا خروج عجلات جرار القطار رقم 937 المكيفة عن القضبان أثناء توجهه إلى رصيف المحطة؛ استعدادًا لانطلاق رحلته إلى القاهرة.

ووقع الحادث دون تسجيل أي خسائر بشرية.

خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث، وعلى الفور، تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

دون إصابات، خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا

وتبين أن عجلات جرار القطار رقم 937 قد خرجت عن القضبان أثناء دخوله رصيف المحطة.

استجابةً للحادث، قامت هيئة السكك الحديدية بإرسال أوناش لرفع الجرار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق.

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