الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا دون إصابات

خروج عجلات جرار قطار
خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا

شهدت محطة سكة حديد المنيا خروج عجلات جرار القطار رقم 937 المكيفة عن القضبان أثناء توجهه إلى رصيف المحطة؛ استعدادًا لانطلاق رحلته إلى القاهرة. 

ووقع الحادث دون تسجيل أي خسائر بشرية.

خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا
خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحادث، وعلى الفور، تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

دون إصابات، خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا

 وتبين أن عجلات جرار القطار رقم 937 قد خرجت عن القضبان أثناء دخوله رصيف المحطة.

استجابةً للحادث، قامت هيئة السكك الحديدية بإرسال أوناش لرفع الجرار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القطار رقم 937 خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا جرار قطار عن القضبان في المنيا حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يعلن تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تجريبية للغات

أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان المنيا

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

استقرار حالة مصابي حادث انقلاب ميني باص بصحراوي المنيا

صورة تجمع 3 فتيات ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

مصرع 3 فتيات وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميني باص بالمنيا

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

توتنهام يفوز على آرسنال 0/1 وديا (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads