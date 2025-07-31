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محافظات

بسبب قضية خلع..

قرار جديد بشأن المتهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض داخل المحكمة بالإسكندرية

زوج يطعن زوجته بالمحكمة،
زوج يطعن زوجته بالمحكمة، فيتو

قررت نيابة الدخيلة، حبس الزوج المتهم بطعن زوجته بسبب قضية خلع داخل محكمة الأسرة بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى إخطارًا من قوة التأمين المكلفة بتأمين المحكمة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على زوجته باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة.

 

 

وكشف وليد موسى، محامي الزجة المعتدى عليها، خلال  التحقيقات الأولية أن موكلته كانت أقامت دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة، ما أثار غضب الزوج، فحضر الجلسة وتعدى عليها بسكين كان يخفيه بين طيات ملابسه.

وأوضح موسى، أنه سبق وأن هددها الجلسة الماضية بذلك وطلبنا إثبات هذا، لافتا ان الزوجين من قليوب وجاء للعيش في الإسكندرية، ولكن هما على خلافات دائمة رغم أن الزوج متيسر وصاحب فرن ولكن لم يرزقهما الله بأطفال.

وأضاف موسى، أن المتهم قام بطعن موكلته في الرقبة، وجرى نقلها لمستشفى العجمي وإنقاذها، مؤكدا أن ما حدث هي جريمة شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

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قصية خلع زوج يطعن زوجته بالمحكمه طعن زوجته بمحكمة الدخيلة

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