ساخرون.. وزير التموين: المواطن المصري معندوش أى مشاكل علشان نتكلم فيها وندلى بالتصريحات

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن الدعم المستمر للقيادات الشابة داخل الوزارة ودعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري..

صرح بذلك مصدر "فشار" غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: هو حضرتك ليه ملكش تصريحات عن مشاكل المواطنين مع التجار وارتفاع أسعار السلع كما كان يفعل الوزير السابق على مصيلحى وباقى وزراء التموين السابقين؟!

فرد عليه الوزير ساخرا: هى فين المشاكل؟! المواطن المصرى ماعندوش مشاكل علشان نتكلم فيها وندلى بالتصريحات!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.