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ساخرون

ساخرون.. وزير التموين: المواطن المصري معندوش أى مشاكل علشان نتكلم فيها وندلى بالتصريحات

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن الدعم المستمر للقيادات الشابة داخل الوزارة ودعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري..

صرح بذلك مصدر "فشار" غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: هو حضرتك ليه ملكش تصريحات عن مشاكل المواطنين مع التجار وارتفاع أسعار السلع كما كان يفعل الوزير السابق على مصيلحى وباقى وزراء التموين السابقين؟!

فرد عليه الوزير ساخرا: هى فين المشاكل؟! المواطن المصرى ماعندوش مشاكل علشان نتكلم فيها وندلى بالتصريحات!

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