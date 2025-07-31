تعرف على موعد قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بقنا لإجراء الصيانة

​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادى.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وسوف يتم فصل التيار الكهربى يوم السبت القادم الموافق 2025/8/2 من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا عن المناطق التالية: منطقة شارع التحرير، منطقة شارع الوحدة البيطرية والسلخانة، منطقة مستشفى الحميات، منطقة الخط السريع مصر اسوان، منطقة المستشفى العام، منقطة التقسيم المخالف، منطقة خلف الاستاد، منطقة الترعة الضمرانية والعمارات السكنية بالترعة الضمرانية، لذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

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