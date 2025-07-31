الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على موعد قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بقنا لإجراء الصيانة

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

 ​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادى

مناطق قطع الكهرباء بقنا 
 وسوف يتم فصل التيار الكهربى يوم السبت القادم الموافق 2025/8/2 من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا عن المناطق التالية: منطقة شارع التحرير، منطقة شارع الوحدة البيطرية والسلخانة، منطقة مستشفى الحميات، منطقة الخط السريع مصر اسوان، منطقة المستشفى العام، منقطة التقسيم المخالف، منطقة خلف الاستاد، منطقة الترعة الضمرانية والعمارات السكنية بالترعة الضمرانية، لذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق. 

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكهرباء بقنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

مواد متعلقة

اعتماد حركة تنقلات مباحث قنا

محافظ قنا يستقبل مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار

محافظ قنا ورئيس الرقابة الإدارية يكرمان المتميزين خلال اجتماع مع إدارات المراجعة والحوكمة

محافظ قنا يستعرض جهود تقنين واسترداد أراضي الدولة

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads