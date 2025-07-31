الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يعلن تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تجريبية للغات

اللواء عماد الكدواني
اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، فيتو

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض داخل نطاق بندر ملوي، لإقامة مجمع مدارس تجريبية للغات، وذلك فى استجابة لمطالب الأهالي التي تم عرضها خلال زيارة المحافظ الميدانية لمركز ومدينة ملوي. 

محافظ المنيا يعلن تخصيص أرض لإقامة مدرسة تجريبية للغات ضمن خطة الأبنية التعليمية 2025 /2026 

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتعظيم دور العملية التعليمية وتوسيع نطاق المدارس الرسمية المتميزة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز من جودة التعليم على مستوى المحافظة، مؤكدًا على أنه تم إدراج المدرسة الجديدة ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2025 /2026، تمهيدًا للبدء في تنفيذها عقب استيفاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية.

مدرسة تجريبية للغات في ملوي 

وأشار اللواء كدواني إلى أن إنشاء المدرسة يمثل إضافة مهمة للبنية التعليمية في مدينة ملوي، خاصة في ظل ارتفاع الكثافات الطلابية وزيادة الطلب على المدارس التجريبية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

الاستجابة العاجلة

وأكد المحافظ أن الاستجابة العاجلة لمطالب الأهالي تعكس نهج الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأرض وتخصيصها رسميًا لصالح هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدًا لإدراجها في خطة التنفيذ والبدء في الإنشاءات في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبنائها في مختلف المراكز والمدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان المنيا

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

استقرار حالة مصابي حادث انقلاب ميني باص بصحراوي المنيا

صورة تجمع 3 فتيات ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

مصرع 3 فتيات وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميني باص بالمنيا

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

تشييع جثمان مدير أمن الوادي الجديد من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة غدا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد حسام حبيب لهذا السبب

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads