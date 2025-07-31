الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

إسعاف
إسعاف

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم من أسيوط. 

إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال في حادث المنيا 

وضمت قائمة المصابين كل من سناء تامر عبد الملاك، 40 عام، جوليا اشرف فهيم، 13 عاما وشقيقها شنودة 10 أعوام، جوزيف كاميل نمر،39 عام، كفاية جوانا، 8 أعوام، بريتى، 4 أعوام، أشرف فهيم عبدالملاك، 43 عام، وشقيقته ايرين، 32 عاما، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال مقيمين في محافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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