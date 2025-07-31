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رياضة

بايرن ميونخ يخوض تدريباته بمشاركة لويس دياز (فيديو)

لويس دياز،فيتو
لويس دياز،فيتو

نشرت صحيفة سكاي سبورت جانب من تدريب الدولي الكولومبي لويس دياز، مع فريقه الجديد بايرن ميونخ قادما من ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه.

وأكدت الصحيفة أن دياز يخوض التدريبات بشراسة.

 

وخاض دياز مرانه الأول أمس مع الفريق البافاري استعدادا للموسم الكروي الجديد وبعد التوقيع بشكل رسمي.

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وكان يتبقى في عقد لويس دياز مع نادي ليفربول موسمان إضافيان، فقد كان من المقرر أن ينتهي تعاقد اللاعب الكولومبي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو من عام 2027.

وكان هناك صراع قوي بين كبار أندية أوروبا على التعاقد مع دياز في الميركاتو الصيفي، وعلى رأسهم كل من نادي برشلونة الإسباني، ولكن نجح البايرن في النهاية من حسم الصفقة.

 

 

تفاصيل تعاقد بايرن ميونخ مع لويس دياز

ونشر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا عبر موقع النادي يعلن خلاله التعاقد مع لويس دياز بشكل رسمي، ولكن لم يكشف أي تفاصيل مالية تخص الصفقة.

ولكن حسب ما ذكرته التقارير الصحفية في الساعات الماضية، فقد وقع دياز مع نادي بايرن ميونخ على عقد حتى 30 يونيو من عام 2029، مقابل 75 مليون يورو.

رقم قميص لويس دياز في بايرن ميونخ 

وسيرتدي اللاعب الكولومبي مع فريق بايرن ميونخ الرقم 14، الذي كان يرتديه الأسطورة تشابي ألونسو من قبل مع العملاق البافاري.

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول

وشارك لويس دياز مع ليفربول في 148 مباراة بجميع البطولات منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 23 لزملائه.

وتوج دياز بـ 5 بطولات مع ليفربول، هم: الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس كاراباو مرتين.

ومع منتخب كولومبيا لعب دياز صاحب الـ28 عاما، 64 مباراة دولية وسجل 19 هدفا.

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