الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد حسام حبيب لهذا السبب

المطربة شيرين عبد
المطربة شيرين عبد الوهاب

تقدمت المطربة  شيرين عبد الوهاب ببلاغ للأجهزة الأمنية تتهم طليقها الفنان حسام حبيب بالتشهير بها بسبب تصريحاته المسيئة عنها ما ترتب عليه إصابتها بضرر نفسي ومعنوي.

وجاء في بلاغ شيرين عبد الوهاب أن حسام حبيب قام بالتشهير بها والإساءة لها بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرتها مسيئة بحقها.

وأشار البلاغ إلى أن تصريحات المشكو في حقه أصابتها بأضرار نفسية ومعنوية، والتي جاء أبرزها خلال تصريحات تليفزيونية له: “شيرين لو هي صوت مصر، أنا هغير جنسيتي”.

على الجانب الآخر تحدث محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أزمة جديدة تواجهها النجمة الشهيرة خلال الأيام الحالية، حيث أكد أن هناك أحد الأشخاص الذي كان يعمل ضمن فريق عملها، وتم استبعاده منذ فترة نظرًا لمشكلات قد ارتكبها، يقوم حاليا بتشويه صورتها، عن طريق ادعاءات كاذبة يقوم بنشرها عبر “جروبات” محبي شيرين.

وطالب محمد عبد الوهاب شقيقته بضرورة الخروج وتوضيح حقيقة هذا الشخص، وما يقوم بفعله ضدها، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المعجبين قد عبروا عن انزعاجهم مما يردده.

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