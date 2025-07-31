الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

أقامت ضده قضية خلع، رجل ينتقم من زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة بالإسكندرية

محكمة الاسكندريه
محكمة الاسكندريه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط رجل تعدى على زوجته بسلاح أبيض وأصابها بطعنات، لخلافات بينهما أثناء تواجدهم داخل محكمة بسبب قضية خلع.

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كانت محكمة الدخيلة شهدت تعدي رجل على زوجته داخل فناء المحكمة أمام القاعات وعلى الفور انتقل ضباط المحكمة لمكان الواقعة وتم ضبط المتهم والآلة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم ونقل المصابة لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وعرض المتهم على جهات التحقيق.

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الاسكندرية الأجهزة الأمنية بمديرية امن الاسكندرية

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