مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان المنيا

لقي شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان في احد مراكز محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة شخص صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

مركز مغاغة شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ش.أ.س" 29 عام مقيم في مغاغة شمال المحافظة.

مشرحة مستشفى مغاغة المركزى

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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