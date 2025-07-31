الخميس 31 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

10 صور ترصد عرض "استدعاء ولي أمر" بالمهرجان القومي للمسرح

عرض استدعاء ولي أمر،
عرض استدعاء ولي أمر، فيتو

قدم فريق العرض المسرحي “استدعاء ولي أمر” مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، بحضور لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية. 

مسرحية استدعاء ولي أمر 

عرض “استدعاء ولي أمر” من تأليف محمد السوري، وإخراج أحمد علاء علي.

المهرجان القومي للمسرح 

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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