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محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا.

محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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