اعتماد حركة تنقلات مباحث قنا

اعتمد اللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث على مستوى مراكز المحافظة التسعة للعام 2025.

تجديد الثقة في عدد من قيادات الصف الأول بقنا

وشهدت الحركة تجديد الثقة في عدد من قيادات الصف الأول بمديرية الأمن، حيث تم الإبقاء على العقيد عبد القادر محمد رئيسًا لفرع البحث الجنائي في مركز أبوتشت، والعقيد عبدالله السنوسي رئيسًا لفرع البحث الجنائي في نجع حمادي، والعقيد إسلام حمزة رئيسًا لفرع البحث الجنائي للجنوب.

كما تضمنت الحركة استمرار المقدم عمر الشريف في منصبه رئيسًا لمباحث مركز شرطة دشنا للعام التاسع على التوالي، وتجديد الثقة في المقدم أمين طلعت رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، والرائد علاء العسال رئيس مباحث قوص، والرائد حسام عماد رئيس مباحث مركز أبوتشت.

وشملت الحركة أيضًا عددًا من التغييرات والتجديدات في بعض المراكز، حيث تم تعيين الرائد شوكت محسن رئيسًا لمباحث مركز شرطة قفط، وحسين عياد معاونًا أول للمركز، والرائد مصطفى أبوالفضل رئيسًا لمباحث مركز نقادة، والرائد محمود أبوالفضل معاونًا أول بالمركز ذاته.

كما جرى تعيين الرائد خالد النجار رئيسًا لمباحث مركز شرطة قنا، والرائد زياد مدني معاونًا أول بالمركز، والرائد إيهاب بحر رئيسًا لمباحث بندر قنا، والرائد أحمد زهني معاونًا أول بالبندر، والرائد مصطفى همام رئيسًا لمباحث مركز الوقف، والرائد علي سمير رئيسًا لمباحث مركز فرشوط.

وتأتي الحركة في إطار خطة المديرية لضخ دماء جديدة وتعزيز الأداء الأمني ورفع معدلات الكشف عن الجرائم، بما يخدم المواطن ويحافظ على استقرار الشارع القنائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.