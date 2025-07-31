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محافظ الدقهلية يتابع أداء المركز التكنولوجي بالمنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة ميدانية مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة، وذلك في إطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل، التي يتعامل معها المركز فيما يخص مطالب واحتياجات المواطنين.

الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين

وخلال جولته، تابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز، واستمع لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية دون إخلال بالقانون، كما شدد على ضرورة الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة وفق أولوية الحضور.

تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات لسرعة التعامل 

وأكد اللواء طارق مرزوق أن تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية اليومية تُعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وضمان تقديم الخدمة في إطار من الشفافية والسرعة، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات واللجان الفنية المختصة بالمراكز التكنولوجية، من أجل الانتهاء من ملفات التصالح بشكل منضبط، وتقديم ردود واضحة للمواطنين بشأن طلباتهم.

استمرار المتابعة الدقيقة من قبل قيادات المركز التكنولوجي

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قبل قيادات المركز التكنولوجي، وتقديم تقارير منتظمة عن مستوى الأداء وموقف الملفات المختلفة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة لأهالي مركز ومدينة المنصورة.

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