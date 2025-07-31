الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من الخارجية الفلسطينية بشأن إعلان كندا الاعتراف بفلسطين

وزارة الخارجية الفلسطينية،
وزارة الخارجية الفلسطينية، فيتو

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، الاعتراف بدولة فلسطين فى سبتمبر المقبل.

الإعلان الكندي موقف تاريخي وشجاع ينسجم مع القانون الدولي

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - "أن الإعلان الكندي موقف تاريخي وشجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويساهم في تحقيق السلام، ويؤسس لعلاقات ثنائية متطورة بين كندا ودولة فلسطين في المجالات كافة".

وقف الإبادة والتهجير والضم 

وجددت مطالبتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تبادر لهذا الاعتراف وتختار الجانب الصحيح من التاريخ لوقف الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني، داعية جميع الدول لتوقيع واعتماد إعلان (نيويورك) وتحمل مسؤولياتها في وقف الإبادة والتهجير والضم وفي حماية حل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة والعالم.

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كندا فلسطين الإبادة والتهجير القانون الدولي موقف تاريخي بدولة فلسطين

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