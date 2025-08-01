الجمعة 01 أغسطس 2025
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سياسة

اشتراطات الانضمام إلى عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

المسؤولية الطبية،
المسؤولية الطبية، فيتو

حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، اشتراطات الانضمام إلى عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في القانون.

 

وجاء ذلك وفقا لنص القانون كالتالي:

مادة (17)

يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، في ما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:

 

1.       ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2.       ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3.       ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

4.       أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5.       ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

 

 اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية 

كما جاءت اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية كالتالى:

مادة (10)

تختص اللجنة العليا بما يلي:

1.       النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.

2.       اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3.       اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

4.       إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5.       النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6.       إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7.       التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8.       أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

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