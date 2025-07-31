انطلاق معرض نيللي كيدز فاشون المتخصص في ملابس ومستلزمات الأطفال غدا

تنطلق فعاليات معرض نيللي كيدز فاشون والذي يعد أكبر معرض متخصص لملابس ومستلزمات الأطفال والبيبي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، غدا الجمعة، برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

يقام المعرض في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، حيث يحظى المعرض بإقبال كبير من الزائرين والتجار والمصنعين المتخصصين في مجال ملابس الأطفال، ويضم صفوة من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى مصنعي الأقمشة ومستلزمات الإنتاج، وتساهم المعارض المتخصصة في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، كما تم توجيه دعوات لما يقرب من 2500 من كبار المشترين من 7 دول عربية وإقليمية بحيث يتم استضافتهم على نفقة المعرض للزيارة والتعاقدات، وذلك بهدف تعميق الصناعة المصرية لدفع عجلة التنمية وفتح أسواق جديدة والمساهمة بدرجة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية في مجال ملابس ومستلزمات الأطفال.



ويشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) ومستلزمات الأطفال الرضع ومستلزمات الحمل والرضاعة والأثاث ومستلزمات غرف الأطفال ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة. وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.

كما يتم توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من مختلف المحافظات ومن الميادين العامة بمحافظة القاهرة، حيث يزور المعرض أكثر من خمسة عشر ألف تاجر مصري مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.