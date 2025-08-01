الجمعة 01 أغسطس 2025
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سياسة

تزامنا مع انطلاق الانتخابات في الخارج، تعرف على الدور السياسي لمجلس الشيوخ

انطلاق انتخابات مجلس
انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

تنطلق اليوم الجمعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، للمصريين في الخارج، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تستمر لمدة يومين.

قائمة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ومن الجدير بالذكر أن هناك 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنوا تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فضلا عن المرشحين على المقاعد الفردية، وكذلك تعيين 100 عضو من رئيس الجمهورية، ليكون عدد أعضاء المجلس 300.

 

اختصاصات مجلس الشيوخ 

يشار إلى أن  مجلس الشيوخ له اختصاصات محددة، وفقا لما ورد في المادة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

 

دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته

-دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

دور مجلس الشيوخ في دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية 

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

-تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 

مادة 4

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

دراسة ما يحيله رئيس الجمهورية 

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

 

 

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