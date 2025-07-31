الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع الإيطالي

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير دفاع جمهورية إيطاليا جويدو كروسيتو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.



تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.



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