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حوادث

5 أغسطس موعد محاكمة ربة منزل بتهمة التسول في الأزبكية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

حددت نيابة الأزبكية 5 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة التسول واستجداء المواطنين واستخدام طفل في ذلك النشاط بمنطقة رمسيس.


البداية كانت أثناء متابعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث لاحظت قيام إحدى السيدات باستجداء المارة باستخدام طفل صغير يبلغ من العمر 3 أعوام ثم تتعدى على من يتجاهلها بالسب والشتم.

تمكنت الخدمة الأمنية من ضبط المتهمة التي اعترفت باحترافها مزاولة نشاط إجرامي تخصص في التسول وأن الطفل الصغير الذي معها هو نجل قريبتها تعطيه لها للتسول به مقابل أجر آخر اليوم.

تم اقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، حيث ضبط بحوزتها مبالغ مالية عبارة عن 500 جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأزبكية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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