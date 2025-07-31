تفاقم أزمة كولر مع الأهلي.. المدرب السويسري يرسل إنذارا بمستحقاته.. مفاوضات بالتنازل عن الشرط الجزائي.. والهلال السوداني طوق النجاة لـ الأحمر

شهدت الساعات القليلة الماضية تفاقم الأزمة بين النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

وأرسل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنذارًا للقلعة الحمراء، بسبب أزمة مستحقاته مع المارد الأحمر.

ولا تزال أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي مستمرة، خاصة وأن المدرب مرتبط بعقد مع الأهلي كان مستمرًا حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026، قبل أن يتم فسخ عقده قبل نهاية الموسم الماضي بسبب سوء النتائج وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

تفاصيل أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر

العقد بين الأهلي وكولر كان ينص على أنه حال قيام أحد الطرفين بفسخ العقد من طرق واحد بتحمل قيمة راتب الطرف الآخر حتى نهاية مدة العقد التي تستمر حتى يونيو 2026.

وكان كولر يتقاضى راتبا شهريا قيمته 250 ألف دولار، بعد رفع المقابل المالي عقب تجديد عقده مع الأهلي، ويستحق المدرب الحصول على 3.5 مليون دولار منذ وقت إقالته وحتى نهاية عقده.



وفقا للوائح الفيفا يصبح الأهلي ملتزما بسداد عقد كولر حتى نهاية المدة أو التعاقد مع فريق جديد.

ويقوم الأهلي بتحويل راتب كولر بشكل منتظم، في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الطرفين ببعضها، وفي نفس الوقت يقود مفاوضات مع المدرب السويسري للتنازل عن الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي.

الهلال السوداني يحل أزمة الأهلي مع كولر

فيما ارتبط اسم السويسري مارسيل كولر بتولي القيادة الفنية لفريق الهلال السوداني في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة مع الفريق الأحمر.

وأكد مصدر داخل نادي الأهلي أن إدارة الاحمر تنتظر بفارغ الصبر تعيين كولر مديرا فنيا للهلال السوداني، مشيرًا إلى أن اللوائح الرسمية لاتحاد كرة القدم الدولي (فيفا) تلزم الأهلي بسداد كامل عقد كولر حتى نهاية مدته أو حتى يتعاقد مع فريق جديد.

وأضاف المصدر أن تعيين كولر مدربًا لفريق الهلال يوقف حقه في المطالبة بجزء من قيمة الشرط الجزائي المتبقي من عقده مع النادي الأهلي.

وأوضح المصدر الفرق في موقف فيفا بين اللاعبين والمدربين، حيث تلتزم الأندية بدفع كامل عقد اللاعب عند فسخه، في حين يسمح للمدرب بالحصول على مستحقاته حتى يحظى بتدريب فريق آخر وبعد ذلك تنتهي حقوقه في المطالبة بالمبلغ المتبقي من شرط جزائه مع النادي السابق.

ورحل كولر عن قيادة الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي للبطولة، وتولى عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت بدلا منه ونجح في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، قبل أن يتم التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في أمريكا.

مسيرة حافلة لكولر مع الاهلي

مسيرة حافلة للسويسري كولر صاحب الـ 64 عامًا امتدت مع الأهلي لـ 960 يومًا، بعد تعيينه في التاسع من سبتمبر من عام 2022.

وخاض كولر مع الأهلي 160 مباراة رسمية، نجح في الفوز 110 منها، و17 خسارة فعلية، وحسم التعادل نتيجة 37 مباراة له مع الفريق.

وقاد كولر الأهلي لـ 11 لقبًا بواقع 4 تتويجات بالسوبر المصري ولقبين بالدوري الممتاز ومثلهم في دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، بالإضافة إلى لقب بطل القارات الثلاث، فضلًا عن برونزية كأس العالم للأندية.

ويعد كولر ثالث أكثر مدرب حقق ألقابًا رفقة الأهلي، بعد مانويل جوزيه الذي نال 20 تتويجًا خلال 3 ولايات، وجميل عثمان صاحب الوصافة بـ 18 لقبًا، وتفوق السويسري في عدد الألقاب على كل من حسام البدري ومحمود الجوهري وهيديكوتي وهولمان وموسيماني.

بداية ونهاية كولر مع الأهلي كانت في دوري أبطال أفريقيا، فاستهل مشواره مع المارد الأحمر في 9 أكتوبر من عام 2022 بالفوز على المنستيري التونسي وختمها بتعادل مخيب أمام صن دوانز أطاح بأحلام التتويج القاري الثالث على التوالي.



ويُعتبر الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أفريقيا هو الأكبر في مشوار كولر مع الأهلي، والخسارة أمام صن داونز بنتيجة 5-2 هي الأثقل.

وربما مباريات القمة الأخيرة أمام الزمالك كانت أكثر العوامل التي أدخلت الشك في قلوب جماهير الأهلي تجاه كولر، بعد الخسارة في قمة دوري الموسم الماضي وأعقبها خسارة السوبر الأفريقي بركلات الترجيح أمام المنافس التقليدي للمارد الأحمر، في المقابل تفوق كولر في 5 مناسبات أخرى بالقمة (منها مرتين بالسوبر المصري) وحسم التعادل نتيجة مواجهة وحيدة.

كولر قاد الأهلي إلى أكبر عدد من الانتصارات المتتالية بتاريخ الدوري المصري (21 فوزًا متتاليًا) معادلًا إنجاز مانويل جوزيه.

ووصل كولر مع الأهلي إلى 18 انتصارا متتاليا في موسم واحد بالدوري المصري، وحطم إنجاز جوزيه (17).

كما حقق السويسري مع الأهلي أكبر سلسلة لا هزيمة أفريقية بـ27 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا.

ورغم وداع الأهلي أمام صن داونز، لكن كولر لم يتعرض لأي خسارة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا (16 مباراة- 10 انتصارات – 6 تعادلات).

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