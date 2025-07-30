عقوبات أمريكية على إمبراطورية نجل مستشار المرشد الإيراني للنفط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، تستهدف بشكل عام مصالح نجل مستشار المرشد آية الله علي خامنئي.

إمبراطورية محمد حسين شمخاني للنفط الإيراني

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران تستهدف 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا متورطين في التحايل على العقوبات في 17 دولة.

وأفادت في بيانها بأن العقوبات تستهدف عمومًا مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار خامنئي.

وبررت أن شبكة الشحن التي فُرضت عقوبات عليها تنقل النفط ومنتجات بترولية من إيران وروسيا لمشترين في أنحاء العالم، ما يدرّ مليارات الدولارات من الأرباح لصالح الحكومة الإيرانية.

أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

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