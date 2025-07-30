الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

محافظ قنا يستقبل مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار

محافظ قنا, فيتو
محافظ قنا, فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء محمد حامد هشام أحمد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا الجديد، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.

وخلال اللقاء، قدّم محافظ قنا التهنئة للواء محمد حامد هشام بمناسبة توليه منصبه الجديد، ضمن حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويسهم في دعم وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار داخل المجتمع القنائي.

فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العام

وأكد المحافظ على أهمية الدور الوطني لجهاز الشرطة في فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العام، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، خاصة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في القيادات الأمنية وجهودهم المتواصلة لحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار.

من جانبه، أعرب اللواء محمد حامد هشام عن تقديره لمحافظ قنا على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عزمه على بذل أقصى الجهود وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط أوكار تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية، في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ترسيخ الأمن وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

يُذكر أن اللواء محمد حامد هشام يُعد من القيادات الأمنية البارزة بوزارة الداخلية، وينتمي لمحافظة أسيوط، حيث شغل العديد من المناصب القيادية المهمة، من بينها وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات، كما تولى منصب مدير أمن الوادي الجديد خلال العام الماضي، وحقق خلال فترة عمله هناك نجاحات واضحة في فرض الانضباط وملاحقة الخارجين عن القانون.

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