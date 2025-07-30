خبير: مؤسسات دولية تتوقع وصول الدولار إلى 35 جنيهًا بحلول 2026

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر تشهد حاليًا حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي اللافت، ما يجعلها بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

إعلان صندوق النقد بشأن توقعات النمو في مصر

وفي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أشاد سعيد بإعلان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 4% بدلًا من 3.18%، مؤكدًا أن هذا يتماشى مع توقعات مؤسسات مالية دولية كبرى مثل بنك جولدمان ساكس.

وقال سعيد: "نحن لا نعيش حالة تفاؤل مبالغ فيه، بل نرى نتائج حقيقية على الأرض، وبيئة واعدة للاستثمار بفضل وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، والاستقرار في السياسات الاقتصادية".

توقعات جولدمان ساكس بشأن سعر الدولار في مصر

وكشف عن أن بنك جولدمان ساكس أشار في توقعاته إلى أنه في حال استمرار الاستقرار الاقتصادي حتى نهاية عام 2026، فإن سعر صرف الدولار قد يصل إلى 35 جنيهًا، وهو ما اعتبره "تقييمًا إيجابيًا مبنيًا على تحليلات العقود الآجلة".

الحرب تؤثر.. ولكن الاقتصاد متماسك

وأشار إلي التأثير السلبي للحرب الدائرة في البحر الأحمر، والتي تسببت في انخفاض دخل قناة السويس بنحو 15 مليار دولار خلال عامين، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل التحدي الأبرز أمام الاقتصاد المصري حاليًا.

وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تظل متزنة وقوية، مستشهدًا بارتفاع الاحتياطي النقدي، استقرار تحويلات العاملين في الخارج، السيطرة على السوق السوداء للدولار.

وقال:"القيمة الحقيقية للجنيه المصري أعلى من قيمته السوقية الحالية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، وفقًا لتقارير البنك الدولي".

السياحة والعقارات.. مؤشرات ثقة عالمية

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أشار إلى أن القطاع السياحي والعقاري يشهدان انتعاشًا كبيرًا، لافتًا إلى نمو السياحة بنسبة 27% عام 2023، وفقًا لإحصائيات "ماستركارد"، الإقبال الأوروبي على شراء العقارات وإنشاء المصانع في مناطق مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي.

دعوة للثقة والاستمرار في الإصلاح

واختتم سعيد حديثه بدعوة إلى الثقة في التقارير الدولية الإيجابية، كما يُؤخذ بالتحذيرات السلبية، مؤكدًا أهمية استمرار الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل مدروس وإنساني، لتخفيف أثر الإصلاحات على المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار العام.



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