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أخبار مصر

محمد جبران: بدء اختبارات المرشحين للعمل في الأردن

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن بدء الاختبارات للعمال المتقدمين على 106 فرص عمل التي أعلنت عنها "الوزارة" منذ أيام، للعمل في المجالات الصناعية والمهنية برواتب مجزية.

 

وأكد الوزير على أن هذه الاختبارات دليل على مصداقية هذه الفرص التي يتم توفيرها تنسيقا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والادارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج،كما تأتي في سياق جهود الوزارة لفتح أسواق عمل أمام الكوادر المصرية.

 وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرصة لعمال في مصنع بلاستيك وتعبئة وتغليف،  بها مميزات اجتماعية وصحية، ورواتب مجزية.

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المجالات الصناعية هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وزير العمل محمد جبران وزير العمل مكاتب التمثيل العمالي مجالات الصناعية

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