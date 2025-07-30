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اقتصاد

الاتصالات تسلم الأولى على الثانوية الأزهرية لاب توب مزودا بتطبيقات دعم المكفوفين

الطالبة هاجر حسام،
الطالبة هاجر حسام، فيتو

 في استجابة لمطلب تقدمت به الطالبة هاجر حسام مصطفى علي حسان، الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين القسم الأدبى إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحصول على جهاز حاسب محمول "لاب توب" خاص للمكفوفين حيث  قام  بتكليف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بتلبية مطلبها. 

 

لاب توب مدعم بالتطبيقات

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليمها جهاز "لاب توب" مدعم بالتطبيقات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة البصرية فى منزل أسرتها بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وخلال استلامها جهاز "اللاب توب"، أعربت الطالبة هاجر عن سعادتها بالاستجابة السريعة لطلبها، مشيرة إلى أنه كان لديها حلم بأن تمتلك "لاب توب" حتى تتمكن من استكمال تفوقها بالجامعة؛ موجهة الشكر  لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهتمام  بمطلبها.

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