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محافظات

محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة الإسعاف مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة

إسعاف, فيتو
إسعاف, فيتو

 استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، وذلك لمناقشة مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور شريف مدحت، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع الهيئة بقنا، والدكتور محمد الدخيلي، مدير عام إقليم جنوب الصعيد، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

مركز تدريب متخصص لتأهيل ورفع كفاءة المسعفين بقنا

ويشمل المشروع المقترح إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة خدمات الإسعاف، ومركز تدريب متخصص لتأهيل ورفع كفاءة المسعفين، إلى جانب المقر الإداري لفرع الهيئة بقنا، والذي سيتم ربطه إلكترونيًا بالمقر الرئيسي في القاهرة، كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة إسعاف جديدة لخدمة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى مخزن لوجيستي حديث للإمداد والتموين.

كما شهد اللقاء مناقشة خطة لرفع كفاءة عدد من وحدات الإسعاف الحالية بالمحافظة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان تقديم خدمة طبية سريعة وفعالة للمواطنين.

وفي هذا السياق، وجه محافظ قنا بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمباني، وتشكيل لجنة من مجلس المدينة تضم ممثلين عن شركات الكهرباء والاتصالات والإدارة الهندسية، لتجهيز الكابلات والبنية التحتية اللازمة للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتور عمرو رشيد والوفد المرافق له، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

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