كثافة مرورية بنفق الأزهر بسبب حادث تصادم

شهد نفق الأزهر، منذ قليل، كثافات مرورية وذلك بعد تصادم سيارتين ملاكي، وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث؛ لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

حادث نفق الأزهر اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بصلاح سالم بوقوع حادث تصادم بنفق الأزهر بشارع صلاح سالم، ودفعت المرور بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث؛ لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

وعززت مرور القاهرة بالخدمات المرورية لسحب الكثافات، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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