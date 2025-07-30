مدبولي: الفصول لن تتجاوز الـ 50 طالبا وسننهي أزمة الأعداد خلال 3 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جهود الدولة في إعادة توزيع الكثافات داخل الفصول الدراسية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي فصل دراسي في مصر يضم أكثر من 50 طالبًا، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة التعليم.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أن هذا التطور يعكس نجاح الحكومة في الحد من التوسع العشوائي في بناء المدارس، وإعادة ترتيب البنية المدرسية بما يتناسب مع التوزيع السكاني الفعلي في مختلف المناطق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمكنت من إبطاء معدلات الزيادة السكانية، وهو ما يشكل عنصرًا حاسمًا في دعم جهودها لسد الفجوة في أعداد الفصول الدراسية. وأضاف: "مع استمرار هذا الاتجاه، نأمل في سد هذه الفجوة تمامًا خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات".

كما أكد أن انخفاض الكثافة الطلابية داخل الفصول يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية، ويقلل من الحاجة إلى إنشاء مزيد من الفصول والمدارس بنفس المعدلات السابقة، مما يسمح بإعادة توجيه الموارد نحو تطوير المحتوى والمناهج والبنية التحتية التعليمية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الخطط الحكومية الرامية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم، ومواكبة التحولات الديموغرافية والمجتمعية التي تشهدها البلاد.

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