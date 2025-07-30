مدبولي: لا حاجة لبناء مدارس جديدة خلال العامين المقبلين بسبب انخفاض أعداد المواليد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تكون بحاجة إلى التوسع في بناء مدارس جديدة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك نتيجة الانخفاض الملحوظ في معدلات المواليد.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة: "بدأت أعداد المواليد تقل بشكل واضح، وبدأنا نشعر بذلك بالفعل على أرض الواقع، مما ينعكس مباشرة على تخفيف الكثافة في الفصول، ويمنحنا فرصة لإعادة توجيه استثمارات الدولة في مجال التعليم".

وأشار إلى أن الحكومة ستوجه الموارد المالية، التي كانت تُخصص لبناء المزيد من المدارس، نحو تطوير جودة التعليم، مؤكدًا: "سنُركّز على تحديث المعامل وتطوير المدارس من الداخل بما يخدم المنظومة التعليمية ويرتقي بها، فالهدف لم يعد الكم بل الكيف".

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة ترى في هذا التحول السكاني فرصة استراتيجية لتحسين البنية التحتية للتعليم، وتعزيز المحتوى التعليمي، بما ينعكس على رفع كفاءة المدارس والمعلمين والطلاب.

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