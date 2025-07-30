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رياضة

سقطت من أكثر من 6 آلاف متر، وفاة بطلة أولمبية على جبال باكستان

دالمير، فيتو
دالمير، فيتو

توفيت البطلة الأولمبية التى فازت مرتين في بطولة البياثلون، الألمانية لورا دالمير في حادث تسلق جبال في باكستان، وفقًا لما أكدته إدارتها اليوم الأربعاء.

وفاة البطلة الأولمبية دالمير

وجرفت الصخور المتساقطة لورا صاحبة 31 عاما قرب قمة ليلى، الذي يبلغ ارتفاعه 6069 مترًا، في سلسلة جبال قراقرم يوم الإثنين الماضي.

وكانت دالمير فازت بميداليتين ذهبييتن أولمبيتين وحصدت سبعة ألقاب للعالم قبل أن تعتزل الرياضة في عام 2019، كما فازت أيضًا بلقب "رياضية العام في ألمانيا" لعام 2017.


وقال متحدث باسم الحكومة الإقليمية إن لورا دالمير أصيبت بجروح خطيرة في باكستان بعد أن ضربتها صخرة سقطت عليها أثناء تسلقها أدت لوفاتها.

وكانت دالمير مرشدة معتمدة في تسلق الجبال والتزلج، وعضوة نشطة في منظمة الإنقاذ الجبلي في ألمانيا، حيث كانت تعد من المتسلقات المتمرسات والواعيات بالمخاطر.

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تسلق الجبال جبال باكستان جروح خطيرة الأولمبية

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