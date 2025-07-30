تعليم شرق الإسكندرية تكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الوزارة

نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية فعاليات تكريم الطلاب الموهوبين الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الوزارة “إبداع طموح”.

ياتى ذلك في اطار احتفال محافظة الاسكندرية بالعيد القومي وبناء علي توجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية وتوجيهات جلال عيد مدير عام إدارة شرق الإسكندرية.

كما كرمت إدارة شرق التعليمية الطلاب الفايزين في مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية حرم الرئيس، السيدة انتصار السيسي، وأيضا الطلاب الحاصلين على مراكز أولى في مسابقة إنتل ايسف بمكتبة الاسكندرية وذلك بالتعاون والمشاركة مع مدرسة فتح الله الدولية، حيث تم تكريم الطلاب الأوائل والمرشحين للتصفية على مستوى الجمهورية.

حيث احتلت إدارة شرق المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وتضمنت الفعالية عمل معارض تكنولوجيا متقدمة للمشاريع والابتكارات والاختراعات.

وضم المعرض الاول معرض مدرسة فتح الله بالطلاب الموهوبين الحاصلين على مركز اولي جمهوري ودولي والمعارض الثاني طلاب الموهو بمركز ابن سينا برنامج ( الدواير الإلكترونية والرقمية ) مثلة طلاب شرق في المسابقات السابقة وايضا معرض تربية فنية أشغال متنوعة يدوية ورسم واعمال زيتية بإشراف مدرسة فتح الله وتوجيه التربية الفنية

وايضا تقديم عروض من الطلاب بدأ البرنامج بالنشيد الوطني والقرآن الكريم وتكريم الحاصلين على المراكز المتنوعة حيث تمثل مسابقة ابداع طموح ١٤ مجال فني وأدبي وتقني وبحث علمي ومجال صناعي وخط عربي بين الإلقاء والعزف الموسيقي باشراف توجية الموسيقي والالقاء وتأليف الشعر.

وكذلك عمل حوار مع الطلاب تحت عنوان موهبتي تتحدث عن نفسها وهم أفضل طلاب بشرق متحدثين عن مواهبهم والوصول للمستوى الدولي.

وفي الختام تم تكريم مديري المدارس بما فيها فتح الله الدولية وطلاب موهوبين شرق في كافة المجلات، وأيضا تكريم التوجيهات الفنية لدورهم في تشجيع طلابنا، وأيضا تقييمهم وأيضا مديري المراحل وايضا تكريم مديري المدارس والمدربين المشاركين في برامج رعاية ودعم الموهوبين مراكز الموهوبين بالإدارة.

كما كرمت إدارة شرق عدد من مديري المدارس المتميزة التي تدعم الموهوبين وحققت انجازات كبيرة وايضا تكريم عدد من مسؤولي الموهوبين بحضور قيادات الإدارة جلال عيد مدير عام شرق والدكتورة ناجية فؤاد وكيل الإدارة وخالد سعيد مشرف عام وزارة التربية والتعليم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتور أيمن زيتون مدير مدرسة فتح الله وأماني البغدادي مدير الخدمات

وأيمن خالد رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالادارة وعبد الله مجدي عجمي المدير التنفيذي لفتح الله والمستشار القانوني معتز الحضري ورشا عبد الباقي مسئول التعلم الذكي.

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