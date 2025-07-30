تصدير أول شحنة تقاوي بطاطس ميني تيوبر من مصر إلى أوزبكستان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدير أول شحنة تقاوي بطاطس ميني تيوبر منتجة بالتكنولوجيا الحديثة من مصر إلى دولة أوزبكستان عقب مجهودات فتح السوق الأوزبكي.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري: إن ذلك يأتي في ضوء تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تعزيز قدرة مصر في إنتاج التقاوي ووضع مصر على خارطة تصدير التقاوي.

وأضاف المنسي أنه تم تكليف وحدة الصحة النباتية بعقد غرفة عمليات لإعداد الملف الفني للتقاوي المصدرة بالتعاون مع باقي الجهات المعنية، حيث تم عقد فيديو كونفرانس بين الجانبين المصري والأوزبكي بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة، كما تم التواصل بشكل يومي على مدار الساعة لإنهاء الملف في أسرع وقت للحاق بموسم الزراعة في أوزبكستان.

وأوضح أنه بالفعل تم تصدير أول شحنة من تقاوي البطاطس ميني تيوبر والمنتجة بالتكنولوجيا الحديثة من مصر، كما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير باقي الشحنات بالتنسيق مع شركاء النجاح.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل نهاية مايو الماضي وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، ومتخصصون في ملفات الاستثمار والصادرات والتجارة والزراعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع اوزبكستان ومتابعة الملفات الفنية لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة معها، كما كلف العلاقات الزراعية الخارجية بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة للوفد الأوزبكي للعديد من المشروعات والكيانات الزراعية في مصر، فضلا عن المراكز والمعاهد والمعامل البحثية، والتنسيق مع الحجر الزراعي المصري، كذلك المزارع المتميزة في انتاج المحاصيل المختلفة، للإطلاع على العديد من التجارب المهمة، والتي يمكن الاستفادة منها في مجال تبادل ونقل الخبرات.

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