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ثقافة وفنون

تفاصيل وموعد عرض برنامج "بيت التلي" على "سفرة"

غادة التلي ؛ فيتو
غادة التلي ؛ فيتو

تبدأ قناة "سفرة" يوم السبت المقبل 2 أغسطس عرض برنامج "بيت التلي" من تقديم الشيف غادة التلي وهو برنامج أسبوعي يذاع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء ويضم العديد من الفقرات التي تهم البيت المصري والأسرة.

أفكار ترتيب المنزل

والبرنامج يناقش الكثير من الأفكار الخاصة لترتيب المنزل من وقت لأخر وفق الإمكانيات المتاحة، وطرق مبتكرة لتنظيف الأثاث والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والملابس أيضًا.

وتستضيف غادة التلي خلال البرنامج العديد من الملهمين في المجالات التي تهم المرأة وسيدات البيوت والنماذج التي تعطي أفكار التطوير والنجاح في مختلف المجالات مثل الموضة والأزياء، التجميل، صناعة المحتوى الملهم، التدريب على الحياة، الطهي، وغيرها. 

كما تقدم "التلي" وصفات وأفكار لتسهيل الطهي على ربات البيوت، بالإضافة إلى نصائح ووصفات للعناية بالبشرة والشعر. 

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