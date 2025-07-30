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حوادث

استقرار حالة مصابي حادث انقلاب ميني باص بصحراوي المنيا

استقرار حالة مصابي
استقرار حالة مصابي حادث ميني باص بصحراوي المنيا، فيتو

كشف مصدر طبي أن حالة المصابين في حادث انقلاب ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، مستقرة ومطمئنة.

استقرار حالة مصابي حادث انقلاب ميني باص بصحراوي المنيا

وأضاف المصدر أن المصابين يخضعون للعلاج داخل مستشفى الصدر بالمنيا، مشيرا إلى أنه خلال الساعات القليلة المقبلة من المنتظر أن يخرج عدد منهم بعد تلقي العلاج الازم.

انقلاب ميني باص بصحراوي المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة 3 فتيات وإصابة 14 آخرين بينهم أطفال.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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