الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

لأول مرة، صادرات الصناعات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025

المهندس شريف الصياد،
المهندس شريف الصياد، فيتو

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.

صادرات قطاع الصناعات الهندسية

وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.

وأضاف الصياد أن عددًا من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًّا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.

وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.

الصناعات الهندسية: 5 محاور أساسية لتنمية الصناعات المغذية في مصر

الصناعات الهندسية: برنامج لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تحديث الصناعة الشهر المقبل

وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية صناعات الهندسية التصديري للصناعات الهندسية الزخم التصديري الأسواق العالمية الصناعات الهندسية المصرية

مواد متعلقة

الصناعات الهندسية: 5 محاور أساسية لتنمية الصناعات المغذية في مصر

قفزة 19%، الصادرات الهندسية تسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025

الأكثر قراءة

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا.. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

وقع في منطقة دائرة النيران، شراقي يكشف سر خطورة زلزال روسيا وأمريكا اليوم

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads