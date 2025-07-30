صورة تجمع 3 فتيات ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

حصلت "فيتو" على صورة الثلاثة فتيات المتوفين إثر انقلاب ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر أيضا عن 12 مصابا.

مصرع وإصابة 17 شخص، ننشر صورة الثلاثة فتيات ضحايا حادث المنيا

وقد ضمت قائمة المتوفين كل من ريموندا شكري 19 عام، ميرنا يعقوب 19 عام، دينا أشرف 19 عام.

فيما أصيب 12 آخرين وهم: ريدي إسحاق، 12 عام، كلارا محروس، 12 عام، يوستينا سمير 26 عام، كيرلس وديع، 26 عام، شيري مجدي، 20 عام، مارينا مجدي، 12 عام، عادل عطية، 40 عام، مينا مجدي، 28 عام، مارينا عادل، 13 عام، كاراس ميلاد، 11 عام، شنودة رضا، 12 عام، ميرنا رضا،21 عام.

مصرع وإصابة 17 شخص في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 فتيات وإصابة 12 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في قرية دقوف التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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