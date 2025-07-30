الدعاء من أفضل العبادات وهو مفتاح لكل خير، ومغلاق لكل شر، والتزام المرء الدعاء يفتح له الأبواب، لذا يحرص البعض على الدعاء يوم الجمعة لما هو معروف عن يوم الجمعة من فضل، ولوجود ساعة الإجابة في يوم الجمعة وهو الأمر الذي يجعل الكثيرون يتوجهون إلى الله بالدعاء في يوم الجمعة حرصا منهم على الإجابة.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه. أدعية تيسير العمل

من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها لتيسير العمل:

- اللهم يسر لي العمل، اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم افتح لي أبواب الخير.

- اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا فتاح افتح لي أبواب الرزق والخير، اللهم يا غني اغنني، اللهم يا غفور اغفر لي.

- اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

أدعية للتوفيق في العمل

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في دعاء تيسير العمل ووردت عن السلف الصالح:

- اللهم يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، اقض حاجتي وفرج كربتي، إنك على كل شيء قدير.

- اللهم يا قوي يا عزيز، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لي من كل ما أهمني فرجًا ومخرجًا.

- اللهم وإن عز طلبي فأنت العزيز الذي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يسر أمري واقض حاجتي يا من تقول للشيء كن فيكون. يا رب، يا قريب يا مجيب، يا من تجيب المضطر وتكشف الضر، يا ميسر كل عسير.

- اللهم إني أدعوك وحدك فأنت الله الذي لا إله إلا أنت، ووحدك القادر على تدبير أمورنا، وتفريج همومنا.

- اللهم يسر لي كل أمر عسير.



اللهم ارزقني عملًا صالحًا، يغنيني عن سؤال الخلق، ويكفيني في أمر الدنيا، ويصلحني في امر الآخرة.اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وظيفة طيبة، تدر علي مالًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.

اللهم يا كريم يا حنان يا منان، يا مالك الملك يا عزيزًا لا يضام، اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله، وان كان في الأرض فأخرجه، وان كان بعيدًا فقربه، وإن كان صعبًا فسهله، وان كان عسيرًا فيسره، وارزقني رزقًا تغنيني به عن الحاجة لمن سواك.

اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علي وأوليت، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم اكتب لي التوفيق في كل طريق، واكتب لي النجاح في كل خطوة، ييسر لي الحصول على وظيفة طيبة مريحة ترضيني، وتهدئ قلبي.اللهم اذا احترت فسددني، واختر لي يارب فاني لا أحسن الإختيار.اللهم لا تجعل عيشي في الدنيا كدًا كدًا، ولا تجعل حياتي فيها نكدًا نكدا.

أحاديث نبوية لتيسير الرزق

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، قَالَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا ) وصححه الألباني.

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