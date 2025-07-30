ننشر صور الطلاب ضحايا سباق الدراجات النارية بالدقهلية

حصلت “فيتو” على صور الطلاب ضحايا ومصابي سباق الدراجات النارية على طريق "دكرنس ميت الخولي مؤمن" بمحافظة الدقهلية.

وقد لقي 4 طلاب مصرعهم وأصيب واحد، جراء تصادم ثلاث دراجات بخارية، على طريق "دكرنس المطرية"، بالقرب من قرية ميت الخولى مؤمن بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

وجرى نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزي تحت الملاحظة، وتم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع 4 طلاب وإصابة خامس في سباق دراجات

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات البخارية على طريق دكرنس ميت الخولي مؤمن، ووجود وفيات ومصابين.

أسماء الضحايا والمصاب في السباق

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة: قاسم وليد جمعة أحمد 19 سنة عامل جبس، ومقيم بعزبة أشمون مركز دكرنس مصابا بكسر مفتوح بالقدم اليمنى واليد اليمنى وجروح متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، ووفاة كل من:

- محمود طه محمد محمود مقيم قرية الحرية مركز دكرنس 19 سنة طالب.

- وعبد الله محمد رمضان رمضان الشال 17 سنة، مقيم بعزبة أشمون مركز دكرنس طالب.

- حاتم تامر حاتم الأحمدي مقيم بعزبة اشمون مركز دكرنس، 18 سنة طالب.

- عبد الله محمد أحمد محمد 17 سنة مقيم بعزبة أشمون.

وجرى نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزى تحت الملاحظة، ثم تم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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