فرانك كيسي يصدم أهلي جدة السعودي بهذا القرار

وجه الدولي الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط أهلي جدة السعودي، صدمة قوية لإدارة ناديه خلال الساعات الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أندية أوروبية مهتمة بضم كيسي

ويحظى كيسي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، يأتي على رأسها فيورنتينا وليدز يونايتد، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية عدة.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن كيسي يحاول الضغط حاليا على إدارة الأهلي من أجل السماح له بالرحيل خلال الصيف الجاري، والانضمام لأحد الأندية الأوروبية.

وأشارت إلى أن "كيسي طلب من الإدارة فسخ عقده بالتراضي من أجل العودة إلى أوروبا، وهو ما أشعل أزمة خلال الساعات الأخيرة".

أرقام فرانك كيسي مع أهلي جدة

وكان كيسي (28 عاما) قد شارك في 77 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أهداف كما ساهم في تحقيق فريقه لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة بتاريخ النادي.

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