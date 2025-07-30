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ثقافة وفنون

رفض هذا الأمر قبل رحيله، اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

لطفي لبيب
لطفي لبيب

توفى صباح اليوم الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض استمر  طويلًا.

 

وعلمت فيتو أن الفنان لطفي لبيب في اللحظات الأخيرة من حياته طلب تواجد ابنته بجانبه، ورفض أن يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في بداية الانتكاسة المرضية التي تعرض لها، وتم إقناعه بعد ضعف نسبة الأكسجين، ولم يستمر إلا ساعات محدودة على جهاز التنفس الصناعي وفارق الحياة.

 

البداية الفنية للفنان لطفي لبيب

 

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربع سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة، ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكًا أساسيًا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصيًا «فاتحة خير». 

 

وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف «لطفي لبيب» كتابًا يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975، حيث كان مجندًا في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.

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