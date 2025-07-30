سهير جودة ناعية لطفي لبيب: مع السلامة يا طيب

نعت الإعلامية سهير جودة وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب الذي رحل قبل قليل عن عمر ناهز الـ74 عاما.

وجاء في نعيها: “ألطف خلق الله..في رحاب الله..مع السلامة ياطيب..البقاء والدوام لله”.

كما تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة لطفي لبيب

وغيّب الموت صباح اليوم الأربعاء الفنان لطفي لبيب عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان لطفي لبيب قد مرّ بمراحل علاجية معقّدة مؤخرًا، قبل أن تعاود حالته التراجع في الأيام الماضية، ما استدعى نقله مجددًا إلى الرعاية الطبية، حيث خضع لمراقبة دقيقة على مدار الساعة، إلا أن وضعه لم يشهد تحسنًا يُذكر حتى لحظة الوفاة.

يذكر أن الفنان لطفي لبيب من الأسماء البارزة في السينما والمسرح والدراما المصرية، حيث شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي، و30 عملًا دراميًّا، مقدمًا شخصيات متنوعة امتزجت فيها الكوميديا بالبعد الإنساني والاجتماعي.

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