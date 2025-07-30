محافظ قنا يستعرض جهود تقنين واسترداد أراضي الدولة

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وذلك لبحث مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، بحضور عدد من المحافظين والمسئولين المعنيين بالملف.

يأتي اللقاء في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف الاستراتيجي، الذي يحظى بأولوية قصوى في جهود الدولة لحماية حقوقها وممتلكاتها العامة، والتصدي لحالات التعدي على أراضيها.

الموقف التنفيذي لملف التقنين بقنا

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لملف التقنين بالمحافظة، بما في ذلك عدد الطلبات المقدمة، والإجراءات المتخذة لدفع معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعامل بجدية مع هذا الملف، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه المتقدمين الجادين.

وشدد على أن أجهزة الدولة بالمحافظة تتخذ إجراءات حازمة تجاه المتقاعسين وغير الجادين في تقنين أوضاعهم، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة لحالات التعدي غير القانونية.

كما أشار إلى تقديم الدعم الفني والتسهيلات الإدارية للمواطنين الجادين، للإسراع في استكمال مستنداتهم وفقًا للضوابط القانونية، مع حفظ الملفات غير المستوفاة طبقًا للقانون.

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