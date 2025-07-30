مصرع 3 فتيات وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميني باص بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، حادث انقلاب "ميني باص" يقل عددًا من المواطنين، مما أسفر عن مصرع 3 فتيات في مقتبل العمر، وإصابة 14 آخرين بجروح متفرقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع وإصابة 17 شخص في المنيا

وتبين من الفحص أن الفتيات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن هن:

ريموندا شكري، ميرنا يعقوب، دينا أشرف، وهن جميعًا يبلغن من العمر 19 عامًا، وطالبات.

أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا آخرين، بينهم أطفال وطلاب وصيادلة، وهم:

ريدي إسحاق (12 عامًا – طالبة)

ندى إسحاق (7 أعوام – طالبة)

كلارا محروس (12 عامًا – طالبة)

يوستينا سمير (26 عامًا – صيدلانية)

كيرلس وديع (26 عامًا – صيدلي)

شيري مجدي (20 عامًا – طالبة)

مارينا مجدي (12 عامًا – طالبة)

عادل عطية (40 عامًا)

مينا مجدي (28 عامًا)

مارينا عادل (13 عامًا – طالبة)

كاراس ميلاد (11 عامًا – طالب)

شنودة رضا (12 عامًا – طالبة)

ميرنا رضا (21 عامًا)

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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