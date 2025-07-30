الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

السكر، فيتو
السكر، فيتو

سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه للكيلو طبقا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30-7-2025.

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أي بيت مصري، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في  أسعار السكر.

أسعار السكر اليوم  

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم

سعر كيلو سكر أبيض، يتراوح من 34.75 جنيه، إلى 42.00 جنيها.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).

 

مصر تحظر تصدير السكر 

وأصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية، وفقًا لقرار وزارة  الاستثمار  يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. 

ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر كيس السكر اسعار السكر اليوم اسعار السكر السكر سعر كيلو سكر أبيض

مواد متعلقة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

الأكثر قراءة

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا.. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

وقع في منطقة دائرة النيران، شراقي يكشف سر خطورة زلزال روسيا وأمريكا اليوم

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads